Copil de patru ani, accidentat mortal pe DN 3 de un autovehiculul special pentru transport valori. Prima condamnare (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani a murit dupa ce a fost lovit de un motociclist, pe Calea Vacarești, in Capitala, a anunțat Brigada Rutiera. Din cauza ranilor suferite, a fost declarat decesul pietonului, transmit polițiștii de la Rutiera. Potrivit Digi 24, din primele informații se pare ca a fost vorba de un mai…

- Un GRAV accident rutier a avut loc in Telcișor. Un copil de 10 ani care se dadea cu bicileta a fost accidentat de o mașina. A fost solicitata intervenția elicopterului SMURD. Un accident rutier grav s-a petrecut in urma cu cateva minute in localitatea Telcișor. Un copil de aproximativ 10 ani care se…

- Un autoturism in care se aflau trei adulți și doi copii s-a izbit de un stalp și o casa. La fața locului au intervenit pompierii din Aiud și mai multe echipaje SMURD. Traficul in zona a fost restricționat in urma impactului. Citește și: Un sofer aflat in stare de ebrietate a produs un accident…

- Un copil de doi ani din localitatea Salsig, județul Maramureș, a fost accidentat de o autoutilitara condusa de concubinul bunicii sale care nu avea permis de conducere, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții Poliției Maramureș…

- Un document din arhiva Bancii Nationale a Romaniei (BNR) scoate la iveala cum sunt atentionati functionarii din teritoriu cu privire la cresterea cheltuielilor de transport in judet, in interes de serviciu.

- Un biciclist de 80 de ani a murit, astazi, dupa ce a fost lovit de un microbuz de marfa. Accidentul a avut loc pe DJ 709B, pe sensul de mers dinspre comuna Șofronea catre municipiul Arad... The post Biciclist de 80 de ani, accidentat mortal de un microbuz de marfa pe o șosea din vestul țarii. Ce spun…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 27 aprilie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 50 sancțiuni contravenționale. Astfel, la…