Copil de 7 luni gasit intr-o punga de plastic in Dolj. Polițiștii vor sa afle cum a murit bebelușul, deși in prima faza se pare ca moartea copilului nu a fost violenta. Asta, pentru ca moartea copilului ar fi fost cauzata de o boala, lucru rezultat din necropsia efectuata de specialiști. Copil de 7 luni gasit intr-o punga de plastic in Dolj Copilul de șapte luni a fost gasit intr-o zona de vegetație deasa, iar acum polițiștii au deschis o ancheta pentru a afla ce s-a intamplat de fapt. Mai mult, se știe cine e mama copilului, pentru ca polițiștii au fost alertați chiar de catre bunicul bebelușului,…