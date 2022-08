Copil de 5 ani, rănit într-un accident pe DN 68A Lugoj-Deva Un copil, in varsta de 5 ani, a fost ranit intr-un accident de circulație, care a avut loc, sambata, pe DN 68A Lugoj – Deva. Accidentul s-a produs intre localitațile Coșava și Margina. Un autoturism, condus de un barbat de 33 de ani, care se deplasa dinspre Deva inspre Faget, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, care circula in fața sa. In urma impactului, un copil de 5 ani, pasager in mașina care a provocat accidentul, a fost ranit. In cauza, a fost intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Distribuie :TweetListareMai multEmailWhatsApp… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol: lugojexpres.ro :TweetListareMai multEmailWhatsApp…

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație s-a produs, astazi, pe DN68A, intre localitațile Coșava și Margina din județul Timiș. Un șofer, in varsta de 33 de ani, care mergea dinspre Deva inspre Faget, a lovit din spate un autoturism condus de un alt barbat, in varsta de 28 de ani. In urma impactului a rezultat ranirea…

- Un accident in lanț, in care au fost implicate 5 mașini, a avut loc, duminica dimineața, pe autostrada A1. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Lugoj – Deva, la kilometrul 428, in zona localitații Margina. Conform autoritaților, accidentul s-a soldat cu avarierea celor cinci…

- IPJ Constanta a transmis oficial detalii despre accident. In aceasta dimineta, un accident rutier a avut loc in municipiul Constanta, pe bulevardul Mamaia, la intersectia cu strada Unirii. Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate. Este vorba despre un autroturism Volkswagen si un autoturism…

- Polițiștii baimareni au fost sesizați luni seara, in jurul orei 19.40, prin apel 112, despre producerea unui eveniment rutier pe strada Paltinișului din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un minor de 6 ani din Seini, aflat in calitate de pieton, a fost surprins și accidentat…

- Un copil aflat pe bicicleta a fost lovit de o mașina, șoferul acesteia era baut. Accidentul rutier s-a produs vineri, in jurul orei 18:00, pe strada Campiei, din municipiul Turda. „Un conducator auto de 58 de ani, care circula cu o autoutilitara in direcția Cluj-Napoca, ar fi parasit controlul asupra…

- Accidentul s-a produs pe DN 7 / E 81, luni dimineata, 23 mai, la intrare in orasul - statiune Calimanesti, in zona Seaca, judetul Valcea. Cel putin doua persoane au avut de suferit in urma impactului.

- Accidentul s-a produs pe DN 7 / E 81, luni dimineata, 23 mai, la intrare in orasul - statiune Calimanesti, in zona Seaca, judetul Valcea. Cel putin doua persoane au avut de suferit in urma impactului.

- In aceasta dupa-amiaza, traficul a fost dirijat pe Aleea Afinelor, in municipiul Buzau, in urma unui accident soldat cu ranirea unui copil in varsta de 5 ani. „Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul pe Aleea Afinelor catre Aleea Sporturilor, un șofer in varsta de 51 de…