- Educație rutiera pentru micii piteșteni – acțiuni ale Poliției Locale Pitești! In cadrul activitații de prevenție pe care Serviciul Siguranța Rutiera al Poliției Locale Pitești o desfașoara permanent, au loc acțiuni de informare desfașurate in unitați de invațamant ale municipiului. Una dintre cele…

- Rezultate excepționale obținute de copiii de la CSC Moșnița Noua și Ghiorda la Campionatul Mondial XFC – ASI desfașurat in weekend la Roma. Micii luptatori au caștigat 10 titluri de campion mondial, patru de vicecampion, dar și trei medalii de bronz in competiția la care au participat sportivi din 35…

- Pregatiri pe ultima suta de metri pentru micii luptatori de la CSC Moșnița Noua și CSC Ghiroda. Sportivii mai au cateva zile pana vor pleca la Roma pentru a participa la Campionatul Mondial XFC, care se va desfașura weekendul viitor.

- Vremea va fi deosebit de rece, cu ploi și temperaturi ce scad simțitor in urmatoarele ore, anunța meteorologii pentru acest weekend. La munte va ninge și vantul va sufla puternic. Sambata, 9 octombrie, vremea va fi deosebit de rece pentru prima decada a lunii octombrie. Cerul va prezenta innorari mai…

- Performanța remarcabila pentru micuții luptatori legitimați la CSC Ghiroda și CSC Moșnița Noua. Sportivii de langa Timișoara s-au intors de la UFT Junior Internațional Tournament cu 8 locuri I și o clasare pe poziția a doua. Evenimentul s-a desfașurat in weekend la Cluj și a adunat luptatori de la 33…

- Spitalul Județean din Timișoara a finalizat astazi dotarea secției de nou-nascuți cu 12 incubatoare de inalta performanța. Astfel, unitatea medicala a renunțat la cele patru incubatoare de generație veche de care dispunea. „Copiii sunt cel mai prețios dar al vieții. De aceea, la Spitalul Județean din…

- Copiii și soția lui Mohammad Wali, cetațean american, au fost printre afganii norocoși care au reușit sa fuga din țara, in primele zile de la cucerirea talibana. Wali povestește pentru New York Times zilele sfașietoare pe care le-a trait in așteptarea familiei sale. Pe 2 septembrie, aceștia s-au reunit…