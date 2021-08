Copiii de peste 4 ani pot alege singuri genul cu care se identifică: Ce prevede directiva introdusă în Scoția Copiii de peste patru ani nu vor mai avea nevoie de consimțamantul parinților pentru a-și declara genul la scoala, in urma unei directive introduse in Scotia, potrivit Antena3. Documentul de 70 de pagini, emis școlilor din Scoția le cere profesorilor sa nu puna intrebari, daca un copil cere sa fie menționat cu pronume diferite de sexul lor biologic. Guvernul Scoțian urmarește trecerea la medii de invațare mai incluzive, de asemenea, ca elevii trans sa poata folosi orice toaleta sau vestiar ar alege, fara a li se atrage atenția asupra acestui aspect. De asemenea, se cere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

