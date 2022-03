Stiri pe aceeasi tema

- 43 de copii de la un orfelinat din Ucraina, integrați la un centru din Iași 43 de copii de la un orfelinat din Ucraina, cu vârste de pâna la 17 ani, sunt integrati în cadrul Complexului de Servicii Sociale din Bucium, Iasi. Foto: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- 43 de copii de la un orfelinat din Ucraina, cu varste de pana la 17 ani, sunt integrați in cadrul Complexului de Servicii Sociale din Bucium-Iași. Purtatorul de cuvant al Direcției de Protecția Drepturilor Copilului Iași, Tiberiu Bantaș, a declarat ca acești copii sunt insoțiți de 11 angajați ai orfelinatului:…

- Fostul președinte al Romaniei a mers la un spital din Capitala deoarece și-ar fi pierdut brusc auzul. Medicii au confirmat ca este vorba despre un atac vascular cerebral (AVC). Intrucat acesta avea și niște complicații la plamani a fost decis transferul in strainatate. Deocamdata informația nu este…

- Cateva ore de veselie. Cadouri si dans. Doua torturi cu multe capsune. In toata avalansa de vesti sumbre venite de pe frontul din Ucraina, o petrecere. Aliona si Sașa, gemene din Odesa, isi sarbatoresc ziua de nastere intr-un centru al Protectiei Copilului din Bucuresti. Fetele implinesc 4 ani. Pentru…

- Trei spitale din subordinea Consiliului Județean Iași vor putea fi dotate cu sisteme de detectare, semnalizare și alarmare in caz de incendii și in cazul depașirii concentrației maxime admise de oxigen in atmosfera. A fost admisa cererea de finanțare pentru proiectul „Creșterea siguranței pacienților…

- Recensamantul populatiei si locuintelor a inceput in data de 1 februarie a.c. si este ultimul in care exista si o etapa in care datele sunt colectate clasic, de recenzori care merg pe teren, a declarat, vineri, la Suceava, purtatorul de cuvant al Institutului National de Statistica, Vladimir Alexandrescu.…

- „Este un scenariu care a fost luat in calcul. In toate tarile, in acest moment, se fac ajustari. Romania este victima propriului succes, ca sa zic asa, pentru ca am crescut mult mai rapid decat era estimat in PNRR si atunci, bineinteles, ca sumele sunt ajustate. Sumele erau prezentate la un PIB. Nu…

