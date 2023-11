O femeie in varsta de 44 de ani a fost reținuta de agenții de la Poliția Municipiului Galați, dupa ce, in contextul unor neințelegeri in familie, aceasta și-a rapit nepoții minori și a refuzat sa le spuna polițiștilor unde se afla. Cazul halucinant s-a intamplat in Cartierul Micro 40, situat la periferia orașului, pe fondul certurilor din ce in ce in ce mai violente din familia fiului femeii. Pe data de 13 noiembrie, agenții de la Sectia 4 de Politie Galati au fost sesizați prin 112 ca la „Urgențe”, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” a fost adusa de Ambulanța o tanara…