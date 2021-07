Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de joburi noi oferite pe platforma eJobs a crescut in iunie cu peste 10% fata de mai, la aproape 36.000, fiind cea mai buna luna din acest an, si a doua din istoria siteului de recrutare.

- Directorul SC Piete, Liviu Cocean, este convins ca amenintarile cu excluderile din partid proferate de liderii PNL Timis nu sunt decat fumigene. Membru al “echipei Ambrus” din PNL Timisoara, Cocean considera ca prin aceste amenintari se doreste fraudarea alegerilor la nivel judetean. Dupa esecul organizarii…

- O poza a fost postata pe un grup de Facebook, ilustrând Clujul anilor `60. Zona din poza este cea a actualei Piețe „Lucian Blaga”, pe atunci cunoscuta sub numele de „Piața Pacii”. Lucrari la actuala…

- Gheorghe Staicu, fost fotbalist si antrenor, murit la finalul saptamanii trecute. Fostul fundaș a evoluat la Steaua București, intre anii 1957–1963. De asemenea a fost antrenorul naționalei feminine, in perioada 2002-2007. „Gheorghe Staicu a decedat la finalul saptamanii, la varsta de 85 de ani. Fostul…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a reacționat in urma demiterii consiliilor de administrație ale Piețe SA și Horticultura SA, postand pe Facebook urmatorul mesaj: The post Dominic Fritz: „Am inceput cu Colterm, continuam cu Piețe SA și Horticultura și vor urma reforme in toate companiile…

- Medicul Valeriu Gheorghița, presedintele Comitetului de Coordonare a Vaccinarii Impotriva COVID-19, a anunțat duminica seara, 9 mai, la Antena 3, ca peste trei saptamani, la București, va fi organizat și un maraton al rapelului pentru persoanele imunizate cu prima doza, la Sala Palatului și la Biblioteca…

- Un cocoș de munte a fost filmat cu o camera montata intr-o padure din Munții Apuseni in timpul ritualului de imperechere. Parada nupțiala are loc chiar in apropierea camerei de monitorizare a faunei, montata de angajații Romsilva. Imaginile au fost filmate la finalul lunii aprilie intr-o padure…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca, in primele opt ore de la deschidere, numarul persoanelor vaccinate a fost de 509, respectiv una pe minut.”509 persoane in primele 8 ore de la deschidere. Adica o persoana pe minut! Acestea sunt cele mai recente cifre de la deschiderea…