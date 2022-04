Cooperativa Țara Mea: Oaia mănâncă iarbă. Prețul corect la carnea de miel trebuie să fie cel mult 35 lei la raft Valoarea coșului de cumparaturi pentru masa de Paște a crescut semnificativ, fața de anul trecut, insa marjele peste 15% sunt total nejustificate, in condițiile in care costurile de producție sunt cu 10% mai mari, susțin reprezentanții Cooperativei Țara Mea. Carnea de miel n-ar trebui sa coste mai mult de 35 lei/kg la raft, de exemplu. In timp ce toata piata inregistreaza creșteri de aproximativ 50%, Cooperativa Țara Mea a pastrat marje de 10% și a sistat vanzarea produselor cu costuri mai mari, se arata intr-un comunicat al organizației. Așa cum era de așteptat valoarea coșului de cumparaturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

