Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la reuniunea trilaterala Romania-Polonia-Turcia, in sistem videoconferinta, la nivelul ministrilor Afacerilor Externe, alaturi de omologul polon, Jacek Czaputowicz, si cel turc, Mevlut Cavusoglu, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat transmis AGERPRES.



Ministrii au discutat, in baza concluziilor reuniunii ministeriale a NATO din 2 aprilie, despre modul in care cele trei state isi pot imbunatati cooperarea pentru a sprijini indeplinirea prioritatilor aliate in actualul context international.…