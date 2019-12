Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a fost validat sambata, la Conventia Nationala a PLUS, cu majoritate de voturi, in functia de presedinte al partidului.Ciolos a fost ales cu 1.160 de voturi si 40 de abtineri. Votul a fost electronic. Citește și: Decizia majora ICCJ! Iese Dragnea din inchisoare? El…

- Guvernul propus de premierul desemnat Ludovic Orban a fost investit, luni, de plenul reunit al Parlamentului. Din totalul 465 de parlamentari, s-au inregistrat 240 voturi, a anuntat senatorul Silvia Dinica. "Parlamentul acorda votul de incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor,…

- Guvernul Ludovic Orban are azi ultimul și cel mai greu test de pana acum, acela al obținerii numarului de voturi necesare investirii in Parlament. Votul este programat sa aiba loc la ora 14.00. Potrivit Adevarul, liberalii s-ar baza pe aproximativ 238-239 de senatori si deputati. Fie Guvernul Orban…

- Proiectul de lege inițiat de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici (PSD), pentru combaterea evaziunii fiscale, nu a intrunit luni, in plenul Senatului, numarul necesar de voturi pentru adoptare: era nevoie de 69 de voturi pentru si au fost doar 64 de voturi pentru. PSD are 69 de membri in Senat.…

- "Eu sunt convins ca numarul votantilor motiunii de cenzura va fi mai mare decat numarul semnatarilor. Vom avea voturi si din zona parlamentarilor PSD, vom avea voturi si din zona parlamentarilor din grupul minoritatilor nationale, care nu sunt semnatari. (…) Sunt cel putin 7-8 voturi peste numarul…

- Premierul Viorica Dancila l-a felicitat, marti, pe Teodor Melescanu pentru alegerea in functia de presedinte al Senatului, precizand ca votul dat in acest sens in forul legislativ arata ca PSD are in continuare majoritate in Parlament. "Felicitari domnului Teodor Melescanu pentru alegerea…

- Teodor Melescanu, propunerea PSD pentru presedintia Senatului, a obtinut cele mai multe voturi in plen, 67, insa i-a limit un singur vot pentru a obtine mandatul. Astfel, se organizeaza un tur II, in care vor intra Melescanu si Gorghiu (PNL), aceasta din urma obtinand 49 de voturi in primul tur.…