- Atat Facebook, cat și Instagram au decis sa prelungeasca blocarea conturilor președintelui american Donald Trump pentru urmatoarele doua saptamani. Conturile de pe cele doua platforme vor fi blocate pana la finalizarea procesului de tranziție a puterii, a anunțat joi Mark Zuckerberg.

- Dolarul a a scazut la cel mai scazut nivel din ultimii trei ani, joi, dupa ce democrații au caștigat controlul Senatului SUA, deschizand calea pentru un stimul fiscal mai mare sub conducerea președintelui ales Joe Biden, relateaza Reuters, informeaza Mediafax. Piețele valutare au fost in mare…

- Mai multe tweet-uri de la Donald Trump, care contesta victoria lui Joe Biden, nu mai erau vizibile miercuri pe platforma de socializare, dupa o demonstrație violenta a susținatorilor sai la Washington, care a întrerupt certificarea rezultatelor prezidențiale, potrivit AFP.Doua mesaje scrise…

