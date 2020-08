Contruverse la Galați în jurul unor cupole de sticlă amplasate pe un pasaj pietonal O lucrare controversata, formata din doua cupole de metal și sticla, a fost amplasata in Galați peste un pasaj pietonal din centrul orașului, potrivit Mediafax. Pasajul a fost modernizat in urma unei investiții de aproximativ doua milioane de lei, fiind placat cu marmura si granit și dotat cu instalatii electrice dotate cu echipamente cu LED La exterior au fost instalate doua copertine din sticla prinse pe o structura metalica, iar din cauza formei, acestea au starnit controverse. Proiectantul a explicat ca cele doua copertine se incadreaza in noul context arhitectural al… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

