“Controlaţi-vă graniţa şi lăsăţi-ne liberi!”. Mulți cer chiar boicotarea firmelor austriece din România Refuzul cancelarului austriac de a da unda verde pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen este taxat și de public. Romanii au postat mesaje chiar pe pagina de socializare a lui Karl Nehammer si au criticat declaratiile acestuia preferitoare la tara noastra. “Controlati-va granita si lasati-ne liberi” este mesajul transmis de conationalii nostri pentru oficialul de la Viena. Suparați din cauza declarațiilor facute de cancelarul de la Viena, mulți romani au rabufnit in mediul online și cer chiar boicotarea firmelor austriece din Romania. “Trebuie sa evitam companiile deținute de austrieci,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

