- Trei oameni au murit in aceasta vara in satul Jupani, din ju­de­tul Timis, dupa ce au cazut in fantana, incercand sa o curete. Jupaniul este una dintre cele 148 de localitati din acest ju­det care nu au canalizare, iar primarul nu stie cand va fi gata. Judetul Timis este cel mai bogat judet…

- L.R. In aceste zile, in aproape toate cele noua sate ale comunei Rifov se afla in plina desfasurare lucrari de asfaltare si modernizare a strazilor. Astfel, portiunile de drum degradate, precum si „capetele” de strazi ce sunt doar pietruite vor capata un aspect nou, mult imbunatatit si functional. Lucrarile…

- De mentionat ca satenii au beneficiat de alte patru milioane de lei in prima etapa a Programului National de Dezvoltare Locala, bani destinati aceluiasi scop. Suma respectiva (4,23 milioane de lei, mai exact) era destinata modernizarii prin asfaltare a 3,5 km de drum in satul Perieni si a unui kilometru…

- In aceasta așezare ilfoveana aflata la o azvarlitura de baț de Capitala, sloganul lansat candva de un clip publicitar – „Un pic mai bine pentru dumneavoastra!” – pare sa fi devenit motto-ul localitații. Edilii comunei, in frunte cu primarul Victor Niculae, cauta soluții pentru a rezolva necesitațile…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat ieri ordinul de incepere a lucrarilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 204F, in lungime totala de 4,9 km, sector Slobozia Ciorasti-Armeni km 0+000 – km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorasti si sector…

- Investițiile guvernamentale finanțate prin prima lista a Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL) in comuna timișeana ... The post Cel mai important investitor dintr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat, ieri, ordinul de incepere a lucrarilor la proiectul de investiții „Modernizare DJ 205 L, sector Vrincioaia - Spinești, comuna Vrincioaia“. Au participat autoritațile locale, constructorii…

- Joi, 21 iunie, va avea loc predarea amplasamentului privind inceperea lucrarilor la obiectivul de investiții: “Reabilitare termica – Școala Gimnaziala “Tudor Vladimirescu”. Investiția “Reabilitare termica – Școala Gimnaziala “Tudor Vladimirescu” este aprobata ca obiectiv de investiții in cadrul Programului…