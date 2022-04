Continental transferă tehnologia head-up display de la mașini la tramvaie Continental a dezvoltat un head-up display (HUD) pentru tramvaie. Soluția de afișare de la furnizorul intern de servicii de dezvoltare și producție Continental Engineering Services ( CES ) are scopul de a face traficul intraurban mai sigur, asigurandu-se ca șoferii de tramvai iși pot concentra intreaga atenție asupra a ceea ce se intampla pe drum. Acest lucru permite, de asemenea, o reducere a numarului de manevre de franare de urgența. Tramvaiele opereaza in mare parte in trafic intens și frecvent provocator din interiorul orașului, un mediu in care numarul de utilizatori ai drumurilor neprotejați… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veștile bune se țin lanț de timșoreni. Dupa creșterea impozitelor, dublarea tarifelor la transportul public, suprataxele de parcare din oraș, explozia prețului la gigacalorie, frigul din case, transformarea orașului dintr-o urbe europeana, plina de viața, intr-un targ trist de provincie, a venit randul…

- Viceliderul parlamentarilor PSD din Camera Deputatilor, ieseanul Silviu Macovei, vine cu o propunere radicala legata de solutionarea crizei energetice din Romania. In plin scandal si balbaieli ale Ministerului Energiei, romanii sunt din ce in ce mai apasati de facturile la energie electrica si gaze.…

- ”Intrucat numarul de solicitari este deja unul impresionant si estimam ca va creste in zilele urmatoare, ANAT solicita sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv al Politiei de Frontiera, prin stabilirea unui acord intre institutii, in baza caruia sa putem crea o punte eficienta de comunicare…

- Cristian Tudor Popescu a declarat despre razboiul declansat de Rusia in Ucraina ca „Ucraina e Romania!”. „Ucraina si Romania inseamna Europa. Rusia, in momentul de fata a declarat razboi Europei. A declarat razboi NATO, Statelor Unite, lumii intregi. Romania este in razboi cu Rusia!”, conchide CTP,…

- „Romania are problemele ei, nu se pot nega. In actuala situație, guvernul incearca, nu știu daca va și reuși, sa redreseze situația. In bugetul pentru anul acesta sunt 4 miliarde de euro pentru dobanzi la imprumuturile facute in ultimii ani. Intre 2018 și 2021 ne-am imprumutat 57 de miliarde de dolari.…

- Țarile membre ale NATO și-au pus forțele armate in stare de alerta și trimit nave și avioane de lupta pentru intarirea apararii Europei de Est in fața activitaților militare ale Rusiei la frontierele cu Ucraina, a anunțat luni, 24 ianuarie, intr-un comunicat, Alianța Atlantica. «NATO va continua sa…

- Franta este pregatita sa contribuie cu trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania, a declarat miercuri presedintele Emmanuel Macron, intr-un discurs rostit la un comandament militar. Emmanuel Macron a afirmat, in discursul rostit in Haguenau, la Comandamentul militar francez…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara a declarat, luni, ca este posibil ca numarul de infectari cu coronavirus sa creasca rapid și la noi in țara, fiindca transmiterea este una comunitara, iar virusul este foarte, foarte contagios. Intrebat cum vede prognozele potrivit carora…