Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul mesajului sau de Craciun, papa Francisc i-a mustrat pe cei care prefera sa se uite in alta parte, facandu-se ca nu observa problemele celor din jur si a lansat un apel pentru pace si impotriva violentei domestice, transmite sambata DPA, preluata de Agerpres.

- In cadrul mesajului sau de Craciun, papa Francisc i a mustrat pe cei care prefera sa se uite in alta parte, facandu se ca nu observa problemele celor din jur si a lansat un apel pentru pace si impotriva violentei domestice, transmite sambata DPA.Continuam sa asistam la un mare numar de conflicte, crize…

- Autoritațile elvețiene fac un apel la oameni sa nu se infecteze intenționat cu COVID-19 și avertizeaza ca acest lucru este ilegal și se pedepsește cu pana la 5 ani de inchisoare, relateaza televiziunea publica din Elveția.

- Animalele de companie pot avea COVID-19. Pentru prima data, patru pisici si doi caini au fost infectati cu tulpina Alfa iar medicii veterinari avertizeaza ca virusul poate provoca probleme cardiace.Varianta Alfa a virusului SARS-COV-2 a fost detectata la animale pentru prima data in sud-estul Angliei. Animalele…

- Cea mai importanta unitate de urgența funcționeaza in prezent intr-un spațiu improvizat, la limita de avarie. Vechiul sediu se afla in plin proces de modernizare, iar firma care realizeaza lucrarile este pe cale sa darame un record al investițiilor de la Botoșani.

- Unele ediții limitate de monede pot obține pana la 50 de ori valoarea lor la licitație datorita raritații lor. Exista și in Romania potențiali vanzarotir și, deopotriva, cumparatori dispuși sa plateasca sume mari pentru astfel de monede. Monede de colecție vandute pe sume foarte mari Marii colecționari…

- O statuie a gorilei Harambe, impușcata la gradina zoologica din Cincinnati in 2016, a fost ridicata la New York, pe Wall Street, chiar in fața faimoasei sculpturi Charging Bull. Realizatorii statuii lui Harambe au adus mii de banane pe care le-au așezat langa statuia taurului, iar ulterior le-au donat…

- In doar cateva minute autoritațile vor face publice cele mai noi cifre. Ieri s-au inregistrat foarte multe infectari, din nou. Iata cum a aratat bilanțul zilei de ieri, 15 octombrie:- 15.828 de cazuri noi in doar 24 de ore- 365 de decese ale unor persoane infectate cu sarscov2- 1.729 de persoane in…