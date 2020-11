Stiri pe aceeasi tema

- Scade rata de infectare cu Covid-19 in Timișoara. Daca vineri incidența a fost de 7,72, sambata este de 7,41. DSP stabilise ca Timișoara nu intrunește condițiile pentru carantina, in schimb Lugojul cu o rata de 6,85, s-a inchis. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va incepe scaderea cazurilor…

- Patru centre sociale din judetul Galati au fost plasate in carantina pentru 14 zile, dupa ce au fost depistate 30 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, dintre care 15 sunt la copii, informeaza, luni, Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, trei dintre aceste centre sunt in subordinea Directiei de…

- Direcția de Asistența Sociala a Primariei Timișoara imparte carduri – tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde. Valoarea unui tichet este de 180 lei/luna. Cand pot fi ridicate!

- Victima in varsta de 57 de ani este cunoscuta cu probleme psihice. Acesta a ieșit din casa, in jurul orei 14:00, și și-a dat foc chiar in mijlocul strazii. Citește și: Criminalul fetei incendiate intr-o valiza a fost prins. Cine este cel care a ucis-o pe Sabina Alarma a fost data de…

- Compartimentul pentru Evidența Persoanelor din Primaria Oraștie este inchis pana in 16 noiembrie, dupa ce toți angajații sunt in izolare sau carantina. Decizia a fost luata vineri de Comitetul Local pentru Situații de Urgența, noteazza Mediafax.„Se suspenda activitatea SPCLEP (Compartimentul…

- In contextul raspandirii noului coronavirus, incepand vineri, in Franța va fi restabilita starea de urgența. Guvernul francez a hotarat stare de urgența incepand din 17 octombrie la miezul nopții, pe teritoriul Franței. Se restituie starea de urgența. 8 mari orașe in carantina Miercuri, autoritațile…

- Britanicii care nu vor respecta masurile de autoizolare in cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pana la 10.000 de lire sterline (11.000 de euro), a anuntat sambata guvernul in cursul unei prezentari a noilor reguli vizand reducerea numarului de cazuri pozitive, noteaza…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Orsova, ca nu exista scenariul ca Romania sa se intoarca la starea de urgenta si carantina, afirmand ca situatia este sub control. "Nu exista un astfel de scenariu, dupa cum vedeti, de cinci saptamani am oprit cresterea numarului de infectari, ba chiar am…