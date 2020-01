Stiri pe aceeasi tema

- Modelele Dacia fabricate la Mioveni vor avea și versiuni electrice, in viitorul apropiat! Este declarația directorului Renault Europa, Philippe Buros, care susține ca prin raportul calitate - preț, atat pe electrice, cat și pe hibrizi, brandul Dacia va cuceri piața auto.

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a publicat rezultatul licitatiei privind atribuirea contractului "Servicii de manipulare manuala si mecanizata a produselor din depozitele CNE Cernavodaldquo;. Societatea care si a adjudecat contractul in valoare de 12.899.738,4 lei este General Concrete Cernavoda…

- Lucian Goian (36 de ani), fost fundaș la CFR Cluj între 2015-2016, a recunoscut ca, deși a ramas cu sufletul în Gruia, CFR Cluj este „a doua echipa a orașului”. Acum în India, la Chennaiyin, fratele mai mic al fostului internațional român Dorin Goian a admis ca,…

- Se deschide prima macelarie ANGUS din Pitesti, carnea de vaca cea mai cautata in intreaga lume In curand se va deschide prima macelarie ANGUS din Pitesti. Angus este cea mai populara rasa de vaci de carne din Romania. Prin popularizarea acestei rase in Romania se incearca și o conștientizare a ceea…

- Republica Moldova a obtinut un nou Guvern, determinat sa se angajeze in solutionarea problemelor care stau in fata tarii si a cetatenilor. A declarat premierul Ion Chicu, dupa ce a depus juramantul de investire.

- Denis Alibec (28 de ani) a reușit doua pase de gol in victoria cu 4-0 a Astrei in fața lui Poli Iași. Constantin Budescu (30 de ani) a bifat doua bijuterii de goluri și Alibec il propune la naționala. „Putem spune ca am facut cel mai bun meci al sezonului, dar la 1-0 am tremurat un pic. Toata echipa…

- Echipele Clubului Sportiv Municipal Targoviste sunt angrenate in competitiile interne, iar in aceasta saptamana voleibalistele si baschetablistele vor juca in trei dueluri foarte interesante dupa cum urmeaza: Miercuri, 23 octombrie 2019, ora 18.00 – Baschet feminin (Cupa Romaniei): FCC Baschet Arad…

- KFC a transmis marti seara ca opreste toate masinile de gheata din toate restaurantele din tara si ca a pornit o investigatie interna pentru a identifica cauzele care au dus la aparitia unor bacterii in gheata cu care erau serviti clientii.