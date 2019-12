Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 decembrie, politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, au verificat, in Portul Constanta Sud Agigea, un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala din judetul Cluj. In…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice au indisponibilizat jucarii, in valoare de peste 10.000 de lei, susceptibile de a fi contrafacute și au constatat 9 infracțiuni de punere in circulație de marfuri contrafacute, au transmis reprezentanții IPJ Alba. In perioada 3 – 6 decembrie 2019,…

- Politistii de frontiera au intocmit un dosar penal pentru punerea in circulatie de marfuri contrafacute pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii, impreuna cu vamesii, intr-un container sosit in Portul Constanta din China, a unor bunuri in valoare de peste 168.000 lei, informeaza Garda…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…

- Politistii au descoperit vineri, intr-un container sosit in zona de sud a Portului Constanta, peste 600 de articole electrocasnice, in valoare de aproximativ 105.500 de lei, susceptibile de contrafacere, a informat...

- Politistii constanteni au descoperit peste 600 de electrocasnice, in valoare de aproximativ 105.500 de lei. La data de 8 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, au verificat, in portul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de punere in circulatie de marfuri contrafacute si folosire de acte nereale, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii, impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit…

- Politistii constanteni au descoperit peste 31.000 de aparate de ras, in valoare de aproximativ 108.000 de lei. La data de 16 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, au verificat,…