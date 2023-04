Consumul de alcool al taților, la originea unor malformații ale bebelușului Se spune și se repeta ca mamele trebuie sa renunțe la alcool in timpul sarcinii pentru a nu afecta dezvoltarea viitorului bebeluș. Dar cercetatorii au fost interesați și de consumul de acool de catre tați și implicațiile asupra creșterii fatului. Rezultatele obținute pe șoareci au aratat ca alcoolismul taților inainte de conceperea copilului poate fi la originea unor malformații severe la nivelul craniului și al feței. Sunt malformații ale sugarilor asociate cu consumul de alcool, ”sindromul alcoolismului fetal” sau SAF. Aceste malformații sunt bine documentate, dar cercetarile s-au concentrate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

