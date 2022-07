Nicolae Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – OCDE, pentru o analiza a stadiului pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, demarat oficial pe 28 iunie, dupa primirea Foii de parcurs adoptate de Consiliul ministrilor OCDE. Potrivit Executivului, una dintre principalele teme vizeaza […] The post Consultari la Guvern cu mediul de afaceri si societatea civila pentru procesul national de aderare la OCDE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…