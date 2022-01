Stiri pe aceeasi tema

- Fostul boxer Constantin Florescu a murit la varsta de 42 de ani, din cauza unui infarct suferit in somn. Constantin Florescu a fost un sportiv cu o poveste unica. A cucerit titluri naționale la box in trei țari diferite, Romania, Germania și Canada. In 2001 a facut și marele pas spre profesioniști.…

- Constantin Florescu, singurul roman campion la box in trei tari, a murit la finalul saptamanii trecute, la Toronto, in Canada. Sportul a murit la doar 42 de ani, din cauza unui infarct.Originar din Pitesti si cunoscut in ring sub numele Rocky Floriano, Constantin Florescu era stabilit de peste doua…

- Constantin Florescu, singurul roman campion la box in trei tari, a murit duminica, 16 ianuarie 2022, la Toronto, in Canada. Constantin Florescu a murit la doar 42 de ani, din cauza unui infarct.

- Bela Sarosi, iubitor al sportului auto, a murit. Anunțul a fost facut de Federatia Romana de Automobilism Sportiv, pe pagina de Facebook. „Pasionat de lumea sportului cu motor de o viața, acesta a trait si a slujit cu cinste pasiunea pe care a indragit-o atat de mult, fiind campion cu echipa de raliuri…

- Aglomeratie la vama Nadlac. Un sfert din cei verificati intra in carantina: „Nu-mi convine sa stau 10 zile inchis, n-am furat, ca sa intru la puscarie” Aglomeratie la vama Nadlac. Un sfert din cei verificati intra in carantina: „Nu-mi convine sa stau 10 zile inchis, n-am furat, ca sa intru la puscarie”…

- Asociația Pentru Protecția Consumatorilor susține ca importurile de carne de porc din Germania la prețuri foarte mici pun presiune pe prețul carnii de porc din curtea țaranilor! La acest moment, kilogramul de carne de porc adusa de la nemți se vinde in supermarketuri cu 10,99 lei/kg, iar pachetul include…

- O femeie de 33 de ani, mama a unui copil de doar doi ani, nevaccinata si infectata cu SARS-CoV-2, a murit in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Buzau, desi nu avea alte afectiuni cunoscute. Cu trei zile inainte de deces, ea a postat un mesaj pe o retea de socializare prin care ii indemna…

- CSA Steaua a anunțat, vineri, ca antrenorul lotului de box, juniori și cadeți, Dumitru Dobre, a murit. “Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” isi exprima regretul si profunda tristete pentru trecerea in nefiinta a antrenorului lotului de box, juniori și cadeți, DUMITRU DOBRE. Sincere condoleanțe familiei…