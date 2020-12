Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent la Camera Deputaților Valeriu Nicolae nu a reușit sa intre in Parlament. Acesta a mai avut nevoie de doar 31 de voturi. Anunțul a fost facut, joi, pe Facebook chiar de catre Valeriu Nicolae.„E doar vina mea ca nu am intrat in Parlament (șansele ca cele 8 contestații sa fie admise…

- Ministrul Finantelor Florin Citu a comentat pe Facebook decizia Standard&Poor’s de a mentine ratingul Romaniei, calificand-o drept o victorie. El subliniaza ca intr-un an in care majoritatatea tarilor dezvoltate au suferit taieri ale rating-ului de tara, guvernarea liberala a castigat increderea investitorilor.

- MAIA SANDU PREȘEDINTE – PRIMUL TEST REUȘIT DE COLABORARE GERMANO-RUSA IN SPAȚIUL POSTSOVIETIC, scrie pe Facebook, Cozmin Gusa. In Moldova treburile s-au tranșat in favoarea Maiei Sandu, pe mana ruso-germana, exact așa cum anticipam. Dincolo de entuziasmul moldovenilor, bucuroși c-au fost lasați sa obțina…

- „Una dintre soluțiile pe care vrem sa le introducem poate chiar de saptamana viitoare: testarea rapida pe baza de antigeni in UPU pentru pacienții simptomatici, unde suspicionam ca sunt pozitivi”, a spus Raed Arafat, intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, in care explica rațiunea care…

- Bogdan Badea, directorul general al eJobs Romania, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre cum s-a schimbat piața muncii in pandemie și ce concesii au fost nevoiți sa faca cei care iși cauta un loc de munca. Numarul persoanelor care cauta un loc de munca a crescut constant in lunile de pandemie,…

- Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre pacienții nevoiți sa stea cu orele la spitale ca sa fie testați pentru COVID-19 inainte de a ajunge la tratamentele de care depinde viața lor. Imaginea in care apar zeci de oameni…

- Partidul Miscarea Populara este a treia forta politica dupa numarul de alesi locali, a anuntat, duminica, presedintele PMP, Eugen Tomac, scrie Agerpres. El a mai menționat ca formațiunea își propune ca ținta pentru parlamentare un scor de peste 10 procente.„Acum, când avem…

- Doi angajati ai Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Harghita sunt infectati cu noul coronavirus si sunt internati in spital, starea lor fiind buna, informeaza un comunicat de presa postat joi pe pagina de Facebook a institutiei.Potrivit sursei citate, la sediul ISJ se efectueaza dezinfectia…