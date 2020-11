ConstantaEsteBine: Ziua 9 de post si Jurnal de iubire de sine

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi am scris in Jurnal "S au potolit valurile. Pot sa respir si sa ma relaxez".Ziua 8 de post si Jurnal de iubire de sine Ce numerologie speciala in aceasta zi frumoasa, cu soare Dupa zile intregi inorate si cu camp electromagnetic dezechilibrat, astazi a fost o zi de echilibru. De liniste energetica.…

- Foarte bun acest Exercitiu de Jurnalizare.Cand ne tinem o perioada mai lunga de timp de ceva anume avem doua rezultate imediate: antrenam un comportament de auto control ne antrenam vointa observam propriile slabiciuni si puncte tari antrenam observatorul interior Multe dintre comportamentele noastre…

- Astazi a fost si este o energie in care puterea echipei si a cuplului a depasit diferit provocarile, comparativ cu puterea unuia singur.Ziua 6 de post si de Jurnal de iubire de sineAstazi, data zilei este o simetrie de numere si vibratia dualitatiiVibratia cifrei 2, care este cifra Jocului, a oglindirii…

- Energie amestecata si destul de haotica, in jurul nostru.O perioada buna de centrare pe interiorul nostru, de concentrare mentala si corporala pe ceva simplu si placut.Una dintre abilitatile cele mai importante ale iubirii de sine este iesirea din rutine si obiceiuri.Ne plac rutinele, pentru ca inseamna…

- L am auzit ieri intr un interviu pe psihologul Menis Yousry spunand ca iubirea de sine inseamna sa te tratezi cu amabilitate atunci cand ai dificultati.Ziua trei de post si Jurnal de iubire de sine L am auzit ieri intr un interviu pe psihologul Menis Yousry spunand ca iubirea de sine inseamna sa te…

- Primele zile ale proiectelor de grija de sine sunt pline de entuziasm. Si este nevoie sa profitam de el pentru a ne defini niste repere mai clare si mai simple ale actiunilor.Ce avem de facut, mai concret, pentru a ne auto sustine corpul fizic Astazi, propun sa avem grija de genunchii nostri.Si zilnic,…

- Astazi este o ocazie minunata sa incepem un "exercitiu de vointa" de 40 de zile.Prima zi de post Prima zi de grija si iubire de sineAstazi este o ocazie minunata sa incepem un "exercitiu de vointa" de 40 de zile. Un "Jurnal al iubirii de sine". Intentionez sa mi focalizez atentia pe grija fata de corp…

- Am intrat pe ultima linie cu pregatirile pentru Atelierul de imputernicire din 14 noiembrie, tinut impreuna cu Cristela Georgescu.https: alexaevent.ro evenimente mastile imunitatii Am colectat informatii noi, frumoase si utile si le am asezat intr o forma cat mai placuta si practica pentru participantii…