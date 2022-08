Constanta: ROALERT a anuntat vijelie puternica si grindina

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina luni in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un incendiu care se manifesta la un foisor de pe calea Dobrogei din Valu lui Traian. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina duminica dimineata in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un incendiu in comuna Pestera. Incendiul a fost lichidat. Au ars bunurile din doua camere, cu o suprafata de 40 mp si acoperisul pe…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in noaptea de sambata spre duminica in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier la intrare in Navodari, pe sensul dinspre Mamaia.Evenimentul a avut loc in jurul orei 23.00. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat sa intervina, astazi, in judetul Constanta.Este vorba de un accident rutier, la iesire din Medgidia spre Valea Dacilor. In urma impactului este posibil sa fie doua victime.Conform ISU Dobrogea, una dintre persoanele in cauza a fost gasita incarcerata.La…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina vineri seara in municipiul Constanta. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, vis a vis de spitalul Heka. Sunt implicate 3 autoturisme 3 adulti si 2 copii…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina vineri seara in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe DN2A, la iesire din localitatea Nicolae Balcescu spre Harsova. Un autoturism este rasturnat in afara partii carosabile.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in noaptea de joi spre vineri in statiunea Mamaia din Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier in zona Aqua Magic.Sunt implicate doua autoturisme.In urma evenimementului rutier a rezultat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina miercuri seara in judetul Constanta.Este vorba despre un incendiu in statiunea Venus, langa hotelul Inter. Acoperisul unui restaurant in constructie a luat foc. ...