- In cursul zilei de vineri se va vota in cadrul Comisiei Judetene pentru Situatii de Urgenta masura prelungirii carantinei pentru municipiul Constanta, a declarat joi, pentru AGERPRES, prefectul Silviu Cosa. "Asteptam analiza de risc a DSP Constanta si evident avizul INSP, dar avand in…

- Constanța ramane in continuare județul cu cea mai mare rata de infectare din țara, astfel ca se ia in calcul prelungirea carantinei, cel puțin la nivelul municipiului. Astfel, prefectul Silviu Coșa a declarat ca rata de incidența e la nivel de platou și ca masura carantinei ar putea fi prelungita. El…

- Prefectul Constanței, Silviu Coșa, a anunțat joi ca sunt foarte mari șanse sa se prelungeasca perioada de carantina in municipiul Constanța din cauza ca nu a fost inregistrata o scadere semnificativa a numarului de cazuri COVID-19 in ultimele doua saptamani: „Se efectueaza analiza de risc. Avand in…

- Un numar de 57 de amenzi, in valoare totala de peste 10.000 de lei, au fost aplicate de politisti si jandarmi in ultimele 24 de ore, in municipiul Constanta, din cauza nerespectarii masurilor impuse in perioada de carantina, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean. Fortele de…

- Ordine privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Eforie Eforie Nord si Eforie Sud si Lazu comuna Agigea In Monitorul Oficial al Romaniei Partea nr 1143 din 26 noiembrie a fost publicat Ordinul nr. 4.660.116 din 26 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Eforie Eforie…

- In contextul instituirii masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, timp de doua saptamani, politistii, jandarmii si politistii locali constanteni sunt mobilizati in misiuni de verificare a masurilor dispuse. In prima noapte de la instituirea masurii de carantinare zonala, fortele de ordine…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, la propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP), instituirea carantinei sanitare in Municipiul Constanta, incepand de vineri, 20 noiembrie, ca masura de reducere a infectarii cu noul coronavirus, dupa ce rata cumulata, la 14 zile, a…

- In contextul creșterii numarului de persoane infectate cu noul coronarivus din județ, Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat intensificarea acțiunilor de verificare a respectarii masurilor dispuse, in context Covid-19, la obiectivele, care prin profilul de activitate, genereaza un aflux…