- Incepand de duminica, 19 iunie, la Delfinariul din Constanta vor avea antrenamente comune ale delfinilor adusi din Ucraina si Ni Ni si Chen Chen, anunta Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta a anuntat, sambata, ca mamiferele salvate din orasul Harkov, Ucraina, au iesit din carantina si s-au adaptat perfect noilor conditii de la Delfinariul din Constanta. Institutia mai anunta ca vedetele Delfinariului, delfinii Ni Ni si Chen Chen, vor…

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta are bucuria de a va anunta ca, mamiferele salvate din orasul Harkov, Ucraina, au iesit din carantina si s au adaptat perfect noilor conditii de la Delfinariul din Constanta.Delfinii Ni Ni si Chen Chen sunt bucurosi sa aiba noi companioni, asa ca, incepand…

- Vremea innorata a golit plajele si i a adus pe turisti in diverse destinatii din Constanta intre care si Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii. Principala atractie, delfinii Ni Ni si Chen, vedetele Delfinariului, care ofera trei spectacole pe zi. La orele 11,00, 13,00 si 15,00. Deocamdata, pentru…

- In timp ce zeci de civili, intre care și copii, au murit și au fost raniți in atacurile armatei ruse, lansate asupra orașelor Odesa și Harkov, dar și in Donbas, președintele rus Vladimir Putin a ales sa-și petreaca noaptea de Inviere la biserica. Potrivit „The Globe and Mail”, citat de Mediafax, Putin…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri noapte, ca intensitatea atacurilor in Harkov, regiunea Donbas si in Dnipropetrovsk a crescut considerabil. El a precizat ca armata rusa se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana„, iar daca Ucraina…

- Forțele rusești incearca sa strapunga apararea ucraineana in Izum, in Harkov, in estul Ucrainei, prin relocarea unor unitați suplimentare in zona, incercand totodata sa stabileasca un control total asupra orașului Mariupol, spune armata ucraineana in raportul de dimineața. De asemenea, retragerea rușilor…