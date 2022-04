Constanta: ​Furt surprins in flagrant de politistii locali! Ce a sustras hotul dintr-un vagon de tren

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Biroul de Investigare a Criminalitatii Economice Mangalia s au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in incinta unui imobil din municipiul Mangalia, se comercializeaza tigarete susceptibile de a proveni din contrabanda.Potrivit…

- Un incident grav a avut loc ieri, 30 martie, la Medgidia.Este vorba despre o persona care a amenintat ca se arunca de pe podul rutier. O fost solicitare, pacientul a fost preluat de un echipaj Smurd B, transportat la Spitalul Medgidia.De acolo a fost preluat de un echipsj Saj B2 si transferat Psihiatrie…

- ACȚIUNE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COMERȚULUI CU PRODUSE CONTRAFACUTE In data de 16 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Valcea au desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea comerțului ilicit cu obiecte de imbracaminte și incalțaminte…

- O practica destul de des intalnita, mai ales prin satele din Maramureș, este aceea de a imprumuta mașina unuia sau altuia, pentru ca doar merge de ici pana aici. Insa ce nu știu mulți este ca cel care imprumuta mașina unuia care nu are permis de conducere este pasibil de pușcarie. Potrivit Codului Penal,…

- Ieri, 14 martie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat și reținut un tanar de 26 de ani, din municipiu, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata in dupa amiaza aceleiași zile.…

- Doua persoane au fost electrocutate in aceasta noapte, in Gara Burdujeni, din municipiul Suceava. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, evenimentul a fost anuntat prin numarul unic de urgenta 112, miercuri dimineata, la ora 3:38.La fata locului s au deplasat pompierii militari…

- Ieri, 27 februarie 2022, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe raza comunei Miraslau, au oprit un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din Teiuș. Cu ocazia controlului efectuat, polițiștii au gasit, in portbagajul autoturismului, 16 bare de fier…

- Ieri dimineata, la ora 8.50, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați prin intermediul unui apel la Numarul Unic „112” ca o persoana a fost accidentata mortal, intre statiile CF Ploiesti Vest si Buda, de locomotiva trenului IR 1880, care circula pe relația Constanța…