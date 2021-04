Constanta: Dezbatere publica. Regulamentul serviciului de transport in regim de taxi Avand in vedere contextul actual, intalnirea se va organiza in mediul virtual.In baza prevederilor Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Constanta organizeaza joi, 15 aprilie 2021, ora 10:00, o dezbatere publica cu privire la proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Constanta.Avand in vedere contextul actual cauzat de pandemia COVID 1 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

