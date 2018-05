Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist a ajuns la Spitalul din Mangalia dupa ce a fost agresat de mai multe persoane. Scandalul a avut loc pe o strada din oraș. Forțele de ordine sunt in alerta pentru ca situația sa nu...

- Reprezentanții județului nostru s-au intors cu numeroase premii de la olimpiadele naționale de limbi moderne. Perioada 29 martie – 6 aprilie a fost deosebit de solicitanta pentru elevii talentați la limbi moderne, care nu numai ca nu au beneficiat de prima saptamana de vacanța de primavara, ci au continuat…

- Aproximativ 300 de politisti din cadrul I.P.J. Constanta vor actiona, in perioada Sarbatorilor Pascale, in vederea preintampinarii producerii oricaror evenimente negative si pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica. In vederea punerii in aplicarea a ,,Planului de masuri pentru asigurarea…

- Vineri, 16 martie 2018, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 30 de ani, din comuna Horea, dupa ce au constatat ca acesta si-a incalcat obligatiile stabilite, la data de 23 februarie 2018, de catre Parchetul de pe langa…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 05 februarie 2018, fata de inculpatul BUDULAN POMPILIU, la data faptelor director…

- Organizatorii Neversea au anunțat perioada in care va avea loc anul acesta festivalul de la malul marii. Aflat la a doua ediție, evenimentul se va desfașura in perioada 5-8 iulie, pe plaja Neversea din Constanța. Primele bilete vor fi puse in vanzare pe 7 februarie și vor costa 399 lei + taxe, pentru…

- Referitor la știrea transmisa in data de 30 ianuarie privind reținerea unui tanar in varsta de 18 ani cecetat penal pentru ca ar fi agresat doi minori inParcul Sub Arini din municipiul Sibiu, IPJ Sibiu informeaza: Judecatoria Sibiu a respins propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de…