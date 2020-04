Constanţa: Bărbat prins în timp ce înşela o bătrână cu 2.000 de lei prin metoda ''accidentul'' Un barbat, in varsta de 30 de ani, a fost prins in flagrant de politisti, joi, in municipiul Constanta, in timp ce primea de la o batrana 2.000 de lei, dupa ce o pacalise la telefon ca fiul acesteia are nevoie de bani, fiind spitalizat in urma unui accident rutier.



Politistii au fost sesizati de fiica batranei, care a reclamat ca mama sa ar fi victima unei inselatorii.



"Astazi, in jurul orei 13,10, politistii Sectiei 5 au fost sesizati prin apel 112 de catre o femeie de 56 de ani cu privire la faptul ca mama sa, de 77 de ani, ar fi fost victima unei infractiuni de inselaciune",

Sursa articol: agerpres.ro

