- Procurorii constanteni au demarat o ancheta, dupa ce mai multe persoane de pe o platforma maritima au refuzat sa permita dezinfectia acesteia desi la bordul platformei o persoana a prezentat simptome specifice de COVID-19, noteaza News.ro și Adevarul.ro.Organele de cercetare penala ale politiei judiciare…

- O ancheta epidemiologica a fost declanșata la o unitate militara din Rașnov, dupa ce un angajat a intrat in contact cu o ruda confirmata cu COVID-19. Militarul din cadrul unitații din Rașnov a fost trimis in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu bunica sa, confirmata ulterior cu noul coronavirus.…

- Compartimentul de informatii si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele informatii de interes public: Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, organele de…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Drobeta Turnu Severin au inceput cercetarile dupa ce un barbat s-a prezentat in urma cu o saptamana la Spitalul Judetean, acuzand deficiente respiratorii majore, iar cadrele medicale nu l-au internat, i-au prescris un tratament si l-au trimis acasa. Ulterior,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu fac cercetari pentru „neluarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca”, dupa ce un medic chirurg de la SJU Targu Jiu s-a plans pe o ...

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, sub coordonarea unui procuror, au demarat o ancheta privind neluarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca dupa ce un chirurg din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta (SJU)…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca au deschis un dosar penal in rem in cazul unui barbat cu coronavirus, intors din Italia, care nu a declarat ca vine dintr-o zona de risc major, nu s-a autoizolat si a infectat o alta persoana, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de…

- Dosarul polițistei din Targu-Jiu care și-a impușcat mama și fiul in varsta de șase luni a fost clasat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj. Dupa doi ani de cercetari, aceștia au stabilit ca sinuciderea femeii din cauza starii psihice precare „nu este prevazuta de legea penala”.Procurorii…