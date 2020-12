Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a salutat acordul politic dintre Parlamentul European si statele membre ale UE privind primul program al UE care vizeaza accelerarea redresarii economice si stimularea transformarii digitale a Europei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, anunța AGERPRES. Negocierile…

- ”Vom ramane pe pozitii pana in ultimul moment, pana in ultima secunda a acestui proces, pentru a garanta unitatea noastra”, a subliniat Michel vineri, in contextul in care au aparut tensiuni in randul Celor 27 pe ultima linie dreapta a negocierilor in problema pescuitului. "We have tried since the very…

- Presedintele grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, confirma posibilitatea ca fondul de redresare post-pandemie sa fie activat fara Polonia si Ungaria, care au blocat acest fond si bugetul multianual al UE pentru a se împotrivi noului mecanism care conditioneaza accesarea fondurilor…

- Unda verde pentru pachetul de relansare a Europei de 1.800 miliarde de euro, cel mai mare buget din istoria UE. Acordarea banilor, legata de respectarea statului de drept Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE au ajuns marti la un acord privind detaliile cadrului bugetar multianual…

- „Salut acordul asupra Bugetului Multianual al Uniunii Europene la care s-a ajuns intre Parlamentul European, presedintia Consiliului si Comisia Europeana! Este o veste extraordinara pentru Romania, care va beneficia in urmatorii ani de 46,4 miliarde de euro. Acesta este rezultatul unei munci de echipa,…

- Parlamentarii europeni solicita Comisiei Europene sa ia masurile prevazute de legislația UE pentru a garanta reciprocitatea deplina a vizelor intre UE și Statele Unite. Aceasta, deoarece cetațenii bulgari, croați, ciprioți și romani au inca nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul american. Joi,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi seara ca a sesizat OSCE si Comisia Europeana pe marginea alegerilor din Romania, "pentru ca lucrurile depasesc anumite limite". "Am incredere in justitia din Romania, am facut adresele, am trimis in seara asta si la OSCE si la Comisia Europeana, pentru…

- Statele Unite au impus sanctiuni punitive unui numar de 27 de persoane si entitati, intre care Ministerul iranian al Apararii si presedintele venezuelean Nicolas Maduro, in numele respectarii sanctiunilor ONU impuse Iranului si contestate de restul lumii, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Masurile…