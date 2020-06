Stiri pe aceeasi tema

- Tișe a explicat, într-o emisiune radio, ca depozitarea deșeurilor din Cluj la CMID este imposibila din cauza unor constestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor privind licitațiile legate de operatorul și de administratorul centrului. În momentul de fața, contractul…

- Transguard Security SRL a contestat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o licitatie organizata de Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV . Prin contestatia nr. 1681 21.04.2020 inregistrata la Consiliul National de Solutionare…

- Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia cu Nr. 748 C4 764 din data de 08.05.2020, in urma unei contestatii privind o licitatie organizata de catre Spitalul Judetean Constanta.Prin contestatia nr. 698 23.04.2020, inregistrata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a avut de rezolvat un caz mai aparte. O localnica din comuna Tuzla, judetul Constanta a constestat o procedura de concesionare a unui teren agricol. De obicei, societatile comerciale sunt cele care contesta achizitiile publice, de aceasta data bifam…

- Licitația pentru construcția secțiunii 5 a Autostrazii Sibiu - Pitești a fost caștigata de constructorul italian Astaldi SpA. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins...

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, a adoptat recent decizia nr. 603 C5 546 la contestatia nr. 203 30.03.2020, inregistrata de Leader s Jus SRL, lider al Asocierii SC Leader s Jus SRLndash; SC Ideea Zone SRL, cu sediul social in municipiul Constanta, str. Nufarului, nr. 6, jud. Constanta,…

- Asocierea Railworks va începe lucrarile de modernizare a loturilor 1 și 3 din calea ferata Brașov-Sighișoara saptamâna viitoare, pe 16 aprilie, dupa ce joi compania CFR SA a dat asocierii o înștiințare în acest sens. Contractul a fost semnat în luna martie, dupa mulți ani…

- Nu se știe pana cand, dar drumul Timișoara-Moșnița Noua mai așteapta constructorul care sa-l largeasca la patru benzi. Licitația care este in curs a fost contestata in ultima zi. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor va hotara care va fi soluția in continuare, respective se vor reevalua…