Consiliul Gardienilor din Iran a aprobat o lege care obligă guvernul să blocheze inspecţiile Naţiunilor Unite la instalaţiile sale nucleare Ca reactie la uciderea, saptamana trecuta, a unui cercetaror iranian de top in domeniul nuclear, Parlamentul din Iran a adoptat marti un proiect cu o larga majoritate care va intari pozitia Iranului in acest sector. Consiliul Gardienilor are rolul sa se asigure ca proiectele de lege nu contravin legilor uslamice siite sau constitutia Iranului. Cu toate acestea, nu se cunoaste pozitia liderului suprem Ayatollahul Ali Khamenei, care are ultimul cuvant. ”Astazi, intr-o scrisoare, presedintele Parlamentului a cerut in mod oficial presedintelui sa implementeze noua lege”, a relatat agentia iraniana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

