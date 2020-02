Consiliul Concurentei analizeaza preluarea a 63 de farmacii apartinand Farmaceutica Remedia SA de catre Help Net Farma SA

Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Help Net Farma SA intentioneaza sa preia 63 farmacii apartinand Farmaceutica Remedia SA.Help Net Farma SA face parte din grupul german Phoenix si opereaza, la nivelul intregii tari, lantul farmaceutic ce activeaza sub brandul "Help Netrsquo;rsquo;.Farmaciile Remedia pe care intentioneaza sa le preia Help Net unt localizate in Bucuresti si in 11 judete din zonele de Vest, Sud si Est ale Romaniei.In conformitate cu prevederile Legii concur ...