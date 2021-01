Stiri pe aceeasi tema

- Gospodariile din Uniunea Europeana aloca, in medie, 1,6% din cheltuielile totale de consum pentru bauturi alcoolice, statele membre unde aceasta pondere este peste medie fiind Letonia (4,8%), Estonia (4,7%), Lituania (3,7%), Cehia si Polonia (3,4%), Croatia, Ungaria si Finlanda (2,9%) precum si Romania…

- Clasa de active industriale/logistice este in prezent cea mai atractiva pentru majoritatea bancilor din Europa Centrala si de Est (CEE), in contextul pandemiei de Covid-19, aceasta preferinta fiind in contrast cu cea mai mare parte a finantarii bancare din Europa pre-Covid. Finanțarea pre-Covid s-a…

- Romania vrea autostrazi, dar nu are principala materie prima sa le construiasca. O singura companie produce bitum, iar 80% din cerere este acoperita de importuri Consiliul Concurentei considera ca trebuie gasite solutii pentru a sprijini productia interna de bitum, avand in vedere ca, in contextul investitiilor…

- București, 5 noiembrie 2020 - Vivre, principalul retailer online de mobilier și decorațiuni din Romania și Europa de Est, anunța oficial data de lansare a campaniei de Black Friday. Evenimentul mult așteptat incepe miercuri, 11 noiembrie. Clienții Vivre vor avea parte de zeci de mii de produse reduse…

- Potrivit Eurostat, Romania este printre țarile afectate cel mai puțin de șomajul temporar cauzat de pandemie. Disponibilizari ample, in Spania, Italia, Cipru, Irlanda și Grecia, potrivit biziday.ro. Cele mai mai riscuri pentru disponibilizarea temporara din UE s-au regasit in sectorul de turism (cazare)…

- Fortuna este una dintre cele mai puternice nume de case de pariuri din Europa Centrala. Aceasta este deținuta de BetZone SRL și a primit drept de desfașurare a activitații pe teritoriul Romaniei in anul 2015. Deși sunt aparuți relativ recent pe piața din Romania, cei de la Fortuna vin cu o experiența…

- Black Friday este cea mai importanta campanie de reduceri a anului, iar EMag este principalul magazin urmarit de clienții din intreaga regiune. Spunem regiune pentru ca EMag este activ și in Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Austria, Ungaria, Bulgaria și Polonia. EMag are o cifra de afaceri de 3,17…