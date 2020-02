Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care AIK Energy LTD preia compania Valahia Gaz SRL.AIK Energy LTD desfasoara activitati, precum: extractia gazelor naturale, comercializare en gros de electricitate si gaze naturale, vanzare en gros de titei si produse petroliere. In Romania, activitatea…

- Consiliul Concurentei a anuntat marti ca analizeaza tranzactia prin care grupul Givesco preia Sam Mills Business Investment Holding.Aceasta operatiune reprezinta o concentrare economica ce trebuie supusa controlului Consiliului Concurentei. ”In conformitate cu prevederile Legii Concurentei…

- Tranzactia prin care Leier Rom, parte din grupul austriac Leier, producator de materiale de constructii, preia compania Siceram SA, a fost autorizata de Consiliul Concurenței, potrivit news.ro.”In urma a analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea…

- Consiliul Concurenței a autorizat marți tranzacția prin care Prodal 94 SRL intenționeaza sa preia companiile Lipomin SA și Carpatina SA, anunța marți autoritatea pentru supervizarea concurenței printr-un comunicat remis MEDIAFAX.Prodal 94 SRL are ca obiect principal de activitate producția…

- Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care OMV Petrom Marketing preia benzinariile deținute de Art Petrol SRL in Romania, in urma tranzacției rețeaua OMV Petrom ajungand la 558 de stații in Romania, anunța MEDIAFAX.Parțile au convenit sa nu faca publica valoarea tranzacției, conform…

- Tranzactia prin care Profi Rom Food SRL intentioneaza sa preia 18 spatii comerciale aflate sub controlul unic al companiei Pram Maya SRL a fost autorizata de Consiliul Concurentei. "Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Profi Rom Food SRL intentioneaza sa preia optsprezece spatii comerciale…

