- Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP. "Totul se bazeaza pe politica adversarilor nostri geopolitici, care vor sa imparta Rusia, Rusia…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca, in cazul in care președintele rus Vladimir Putin va fi de acord cu negocierile pentru a pune capat razboiului din Rusia, Occidentul ar trebui sa ia in considerare oferirea de garanții Rusiei in viitoarea arhitectura de securitate, relateaza Reuters,…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a apreciat ieri,, in marja summitului G20 din Indonezia, drept „nerealiste” conditiile avansate de Ucraina pentru inceperea convorbirilor care sa duca la incheierea razboiului, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. „Toate problemele provin din partea ucraineana,…

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Iranul s-ar pregati sa trimita Rusiei cel puțin 1.000 de arme, inclusiv rachete balistice cu raza scurta de acțiune și mai multe drone de atac pentru a le folosi in razboi impotriva Ucrainei. Rachetele au o precizie avansata, ceea ce ar putea oferi Kremlinului un plus substanțial pe campul de lupta.…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va iniția „diplomația telefonica” cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, in incercarea de a pune capat razboiului declanșat in Ucraina dupa invazia rusa din februarie, scrie Kommersant . In zilele urmatoare, partea turca va purta conversații telefonice…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marti un decret care declara in mod oficial ca ‘imposibila’ perspectiva oricaror negocieri intre Kiev si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa usa deschisa pentru discutii cu Rusia, transmite Reuters. Decretul oficializeaza comentariile facute…

- Vladimir Putin și-a anunțat discursul pe care il va susține astazi, prin intermediul purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, urmand ca o lume intreaga sa urmareasca cu sufletul la gura anunțul venit din Moscova. In cadrul unei ceremonii oficiale, liderul rus ar urma sa anunțe anexarea oficiala a…