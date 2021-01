Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a afirmat la un eveniment de la United States Institute of Peace ca Washingtonul trebuie sa vorbeasca cu claritate si cu consistenta in aceste probleme. Acesta a spus ca Statele Unite trebuie ”sa fie pregatite…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a declarat vineri ca Statele Unite trebuie sa fie pregatite sa impuna costuri Chinei pentru actiunile impotriva musulmanilor uiguri din Xinjiang, inasprirea legislatiei din Hong Kong si amenintarile la adresa…

- Statul roman iși pastreaza loialitatea fața de americani, dar nu face exces de zel. Investițiile militare raman la limita cea mai de jos, proiectele energetice sunt modeste, legislația croita impotriva investitorilor se schimba greu, iar unele intrebari puse de partenerul strategic, cel mai important,…

- Seful diplomatiei Statelor Unite, Mike Pompeo, a anulat sambata toate restrictiile care le-au fost impuse de-a lungul anilor responsabililor americani in contactele cu Taiwanul. „Departamentul de Stat a creat restrictii interne complexe pentru a reglementa interactiunile diplomatilor nostri, militarilor…

- China a amenintat joi, intr-un comunicat, ca vor face Statele Unite sa plateasca scump in cazul in care ambasadoarea americana la ONU, Kelly Craft, va vizita Taiwanul in zilele urmatoare, asa cum a anuntat Departamentul de Stat, informeaza vineri AFP."SUA vor plati un pret greu pentru actiunea lor gresita"."China…

- China și-a exprimat mânia dupa ce Donald Trump a promulgat luni masurile ce maresc sprijinul Statelor Unite pentru Taiwan și Tibet, masuri incluse în pachetul de 2.300 de miliarde de dolari de sprijinire a economiei și populației din SUA, transmite Reuters. China a vazut, alarmata,…

- Statele Unite au anuntat vineri ca au eliminat de pe lista neagra a organizatiilor teroriste un grup musulman chinez citat in mod regulat de Beijing in justificarea represiunilor masive pe care le desfasoara in regiunea de vest a Chinei, transmite AFP.Secretarul de stat american Mike Pompeo…

