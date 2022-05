Stiri pe aceeasi tema

- Doi oficiali cu rang inalt din serviciile de aparare americane vor depune marturie marti la Washington in legatura cu informatiile cunoscute de Guvernul Statelor Unite despre obiectele zburatoare neidentificate, in cadrul primei audieri publice dedicate OZN-urilor si care este organizata in Congresul…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Președintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a declarat ca programele de dezvoltare pentru administrațiile publice locale au intrat in linie dreapta. Anunțul a fost facut in deschiderea Congresului extraordinar al PNL care are loc, astazi, la Palatul Parlamentului in cadrul caruia va fi ales noul…

- Ministrul afacerilor interne, Lucian Nicolae BODE, a primit marti, 22 martie 2022 vizita unei delegatii a Congresului american, condusa de Stephen Lynch, presedinte al Subcomisiei pentru Securitate Nationala, Comitetul pentru Supraveghere si Reforma din Camera Reprezentantilor. Potrivit unui comunicat…

- Primaria Municipiului Lugoj, Piata Victoriei, nr. 4, cod postal 305500, judet Timis, cod fiscal: RO14751326, telefon 0256352240, fax 0256350393, E-mail: [email protected], organizeaza licitatie publica pentru inchirierea Bazei de agrement ,,Ștrand” din municipiul Lugoj, obiectiv situat in…

- Articolul Primaria Ramnicu Sarat organizeaza o consultare publica pentru indexarea la rata inflației a taxelor, impozitelor și sancțiunilor fiscale se poate citi integral pe Stiri de Buzau . ANUNT CONSULTARE SI DEZBATERE PUBLICA a Proiectului de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile…

- Președintele american Joe Biden i-a laudat pe ucraineni in discursul despre Starea Natiunii, ținut in fața Congresului. Efortul poporului ucrainean de a rezista invaziei ruse este admirabil, crede presedintele american. Discursul presedintelui a fost aclamat de membrii Congresului SUA. Fii…