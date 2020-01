Confruntări cu forţele de ordine irakiene: un manifestant a fost ucis şi doi au fost răniţi Confruntarile au izbucnit atunci cand protestatarii au incercat sa traverseze podul Senek din centrul capitalei irakiene, care leaga cele doua maluri ale fluviului Tigru, inainte de a fi respinsi de fortele de ordine, a declarat o sursa de securitate.



Potrivit sursei citate, fortele de securitate au folosit gaze lacrimogene si un manifestant a murit dupa ce a fost lovit in piept de o grenada. Potrivit unei surse medicale, alte 24 de persoane au fost ranite in confruntari sau au suferit probleme respiratorii, potrivit Agerpres.



De la 1 octombrie, o vasta miscare de protest…

Sursa articol si foto: rtv.net

