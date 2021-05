Ministrii afacerilor externe ai Uniunii Europene vor participa marti la o videoconferinta de urgenta pe tema escaladarii luptelor intre Israel si palestinieni, a anuntat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell, relateaza AFP.



"Avand in vederea escaladarea in curs intre Israel si Palestina si numarul inacceptabil de victime civile, am convocat o videoconferinta extraordinara a ministrilor afacerilor externe din UE marti. Ne vom coordona si vom discuta despre maniera in care UE poate contribui cel mai bine la incheierea violentei actuale", a scris Josep Borrell pe Twitter.…