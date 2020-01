Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 deținuți au fost uciși și alti cinci au fost raniți în urma unui conflict într-o închisoare din statul mexican Zacatecas, au anuntat autoritațile, într-unul dintre cele mai grave cazuri de violența din sistemul penal al țarii din ultimul an, potrivit Reuters, citat…

- Poliția Romana anunța un bilanț SUMBRU in acest sfarșit de an. Pe soselele din Romania au murit 34 de oameni și de doua ori mai mulți au fost raniti grav in accidente rutiere, in doar CINCI zile! Politistii au retinut aproape 500 de permise de conducere si au dat amenzi de peste 2,3 milioane de lei…

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters, titrat de Agerpres. Avionul…

- Zece membri ai unui cartel si patru politisti au murit, sambata, in timpul unui schimb de focuri intr-un oras mexican de la granita cu Statele Unite, informeaza Reuters, citata de NEWS.ro.Guvernul statului Coahuila a transmis ca politia a infruntat sambata un grup armat din orasul Villa Union,…

- Salvatori albanezi cautau supravietuitori intre daramaturi marti, dupa cel mai puternic cutremur din ultimele decenii in aceasta tara din Balcani, soldat cu cel putin 13 morti si sute de raniti, relateaza AFP, potrivit news.ro.Imobile s-au surpat ca niste castele de carti din cauza violentei…

- O ambuscada asupra unui convoi care transporta angajati ai unei companii miniere canadiene in estul Burkinei Faso a facut miercuri cel putin 37 de morti si 60 de raniti, fiind vorba de cel mai sangeros atac inregistrat in aceasta tara de la inceputul violentelor jihadiste in urma cu aproape cinci…

- Deflagratia s-a soldat cu 17 morti si 40 de raniti, a declarat pentru France Presse Mubarez Attal, purtator de cuvant al politiei din Nangarhar, provincie frontaliera cu Pakistanul. Purtatorul de cuvant al guvernatorului provincial, Attaullah Khogyani, a vorbit despre "circa 20 de morti, toti credinciosi".…

- Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodata Tokyo, a paralizat sambata capitala Japoniei, fortand milioane de oameni sa ramana in case si facand ca strazile sa fie goale. Doua persoane au murit, rauri s-au revarsat si s-au inregistrat daune semnificative, relateaza Reuters,…