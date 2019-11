Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a prezentat vineri, contributiile electorale ale candidatilor la alegerile prezidentiale, pe primul loc situandu-se Klaus Iohannis, cu 10 milioane de lei, toti banii provenind din subventii de la bugetul de stat, fiind urmat de Viorica Dancila si Mircea Diaconu.…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- „Eu n-am auzit. Nu. Nici macar suspendarea. Daca ar fi fost ceva de genul acesta, imediat, nici nu apucau sa inchida gurița, ca puneam pe masa a mea demisie”, a afirmat Eugen Teodorovici, la finalul evenimentul de lansare a programului de candidat al Vioricai Dancila, sambata, la Romexpo, intrebat…

- ”Am avut ședința de guvern. Mi s-a spus de aceasta reuniune, de intalnirea colegilor, dar am avut ședința de guvern și nu am putut sa particip”, a spus Viorica Dancila, motivand faptul ca nu a participat la ședința unor lideri social-democrați care a avut loc in biroul președintelui Camerei Deputaților,…

- Decizia este una surprinzatoare in contextul in care, inaintea sedintei CEX, erau vehiculate intens doua nume: Mihai Fifor - sustinut de Viorica Dancila si Victor Negrescu sustinut de Lia Olguta Vasilescu, Marcel Ciolacu si Paul Stanescu. Totodata, Dancila anuntase inaintea sedintei cu social democratii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca a vorbit sambata cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre discutarea unui posibil tratat de aparare reciproca intre cele doua tari, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Discutia telefonica a avut loc in conditiile in care Netanyahu va lupta pentru…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat sambata, la Scoala Politica de Vara a tineretului ALDE, de la Jupiter, ca Mircea Diaconu trebuie susținut in special pentru ca strica jocurile pe scena politica, in condițiile in care lui Klaus Iohannis i-ar conveni o confruntare cu Dancila.Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit sambata, la Chisinau, cu conducerea Blocului ACUM, el precizand, intr-o conferinta de presa, ca au fost discutate inclusiv alegerile prezidentiale care urmeaza in aceasta toamna in Romania, precum si alegerile locale din Republica Moldova, potrivit Agerpres.Citește…