Conferința privind viitorul Europei: lansarea platformei digitale multilingve Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei, format din reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Europene, lanseaza platforma digitala multilingva a Conferinței privind viitorul Europei, invitandu-i pe toți cetațenii UE sa contribuie la conturarea propriului viitor și a viitorului Europei in ansamblul sau. Platforma este disponibila in 24 de limbi și le permite astfel cetațenilor din intreaga Uniune sa impartașeasca și sa faca schimb de idei și opinii prin intermediul unor evenimente online. Președintele Parlamentului European, David… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

