Conferință ANAA: Împreună pentru o Europă competitivă, favorabilă incluziunii Asociația Naționala a Antreprenorilor (ANAA) organizeaza conferința “IMPREUNA PENTRU O EUROPA COMPETITIVA, FAVORABILA INCLUZIUNII!” care va avea loc Marți, 15 decembrie 2020, incepand cu ora 15:00. In cadrul evenimentului, se va dezbate calea de urmat in vederea integrarii in Europa competitiva, favorabila incluziunii! Evenimentul se va bucura de prezența Excelenței Sale doamna Siri Beate BARRY ambasadorul Regatului Norvegiei la București alaturi de speakeri invitati din 5 țari partenere, Ungaria, Serbia, Norvegia, Romania si Republica Moldova. Aceasta este a doua conferința din cadrul proiectului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In total 136.000 de persoane au fost diagnosticate cu HIV, in 2019, in regiunea acoperita de Biroul pentru Europa al OMS - dintre care 80- din cazuri in partea de est a acestei regiuni. Din aceasta regiune fac parte 53 de tari - inclusiv Rusia si mai multe state din Asia Centrala. Raportul Centrului…

- CHISINAU, 14 nov - Sputnik. Aureliu Ciocoi a devenit pentru prima data ministru al Afacerilor Externe pe 14 noiembrie 2019, in ziua in care a fost investit Cabinetul Chicu. Doar ca a plecat din aceasta funcție pe 16 martie 2020, dupa ce a fost semnat acordul de coaliție intre PSRM și PDM și astfel…

- "Erau mai multe urgențe legate de semnarea mai multor decrete de promovare a unor legi, subiecte ce țin de stabilitatea economica și sociala. A fost și un subiect interesant care se discuta foarte mult in presa despre cetațeanul roman Rizea, care s-a ascuns in Moldova. La propunerea Comisiei…

- Text de Alexandrina Chirtoaca Ideea i-a venit spontan. Mai mulți oameni, cand au aflat despre intențiile lui, s-au alaturat inițiativei. Pe Alexandru Carabețchi l-am intalnit in pasajul subteran de la Viaduct. Acesta interpreta melodiile cunoscute ale mai multor interpreți straini.…

- Lucrarile sunt aproape finalizate pe santierul stadionului Steaua din București, arena cu 31.254 de locuri, a anunțat, joi, Compania Nationala de Investitii pe Facebook.”Pe șantierul Stadionului Steaua lucrarile sunt aproape finalizate.Se fac ultimele finisaje, se monteaza mobilierul și se pun la punct…

- Cea mai buna handbalista romana a momentului, Cristina Neagu, a afirmat, marti, intr-o postare pe Facebook ca se simte bine dupa ce a fost testata pozitiv la coronavirus. De asemenea, aceasta indeamna lumea sa poarte masca de protectie. „Dupa cum ati aflat deja, saptamana trecuta am fost testata pozitiv…

- Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia. In august, piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 51,9-, fiind inmatriculate 11.157 autoturisme,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut cu 17,6% in august, la 884.394 unitati, in timp ce Romania si Estonia au raportat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/. Datele statistice sunt valabile pentru statele…