- Fortele ruse ar fi capturat, sambata, orasul Melitopol, din sud-estul Ucrainei, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, in timp ce Moscova a lansat lovituri coordonate cu rachete de croaziera si artilerie asupra mai multor orase, inclusiv spre capitala Kiev, anunta Reuters. Oficiali ucraineni nu au…

- O nava rusa a alungat un submarin american in apele rusești din Pacific, dupa ce a ignorat ordinul de a ieși la suprafața, a anunțat sambata agenția de presa Interfax, citand Ministerul Apararii. Rusia a acuzat Washingtonul ca a incalcat dreptul internațional și a creat o amenințare la adresa…

- Ministrul britanic de Externe Lizz Truss s-a intilnit joi, la Moscova, cu omologul sau britanic, Serghei Lavrov, intr-o incercare de detensionare a crizei ucrainene, insa discuțiile dintre cei doi oficiali par mai degraba sa fi eșuat. Intalnirea de doua ore a fost descrisa de Lavrov drept un dialog…

- Rusia a anuntat joi efectuarea unor exercitii planificate in Marea Neagra, cu participarea unor grupuri tactice navale din cadrul Flotei sale din Marea Neagra, in timp ce Ucraina a denuntat vehement desfasurarea aplicatiilor in apropierea coastei sale de sud, acuzand Moscova ca, prin manevrele sale,…

- Peste 10.000 de soldați ruși se intorc la bazele lor permanente dupa exerciții de o luna in apropiere de Ucraina, anunța Reuters, citand agenția de presa Interfax și armata rusa. Interfax a precizat ca exercițiile au avut loc in mai multe regiuni din apropierea Ucrainei, inclusiv in Crimeea,…

- Rusia a arestat 3 persoane despre care spune ca ar fi spioni ucraineni, iar unul dintre aceștia este acuzat ca planuia un atac cu bomba, transmite Interfax care citeaza Serviciu Federal de Securitate. Anunțul vine pe fondul tensiunilor tot mai mari de la granița dintre Ucraina și Rusia care și-a comasat…

