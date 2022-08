Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii trecute, una dintre hotararile ce au fost supuse discuției și votului in ședința Consiliului Local Filipeștii de Padure a fost și aceea care a vizat modificarea tarifelor practicate pentru unele dintre serviciile publice, beneficiari fiind locuitorii comunei. Este vorba despre hotararea…

- O strada din Nasaud și doua strazi din Ilva Mica raman astazi, 1 august 2022, fara apa potabila, anunța Aquabis. Astazi, 1 august 2022, intre orele 08:30 – 12:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea Nasaud, pe strada Valea Caselor. In acest interval orar se vor executa lucrari…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 05.08. 2022, ora 12.00, ce va avea loc in sala de sedinte…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 08.07. 2022, ora 12,00, ce va avea loc in sala de sedinte…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru MIERCURI, 29 IUNIE 2022, ora 15:00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul…

- V. Stoica Polițiștii rutieri din Prahova au avut din nou de-a face, in weekend-ul trecut, cu o mulțime de conducatori auto care s-au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. De vineri și pana ieri, agenții au verificat – prin acțiuni ample sau prin controale punctuale – șoferii aflați in…

- N.Dumitrescu Considerand ca tanara generație reprezinta viitorul și speranța unei comunitați, primarul comunei Filipeștii de Padure, Ciprian Morarescu, a avut inițiativa ca, anul acesta, la sfarșitul anului școlar, rezultatele celor mai buni elevi sa fie recompensate. Și nu oricum, ci cu un echipament…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 15.06 2022, ora 12,00, ce va avea loc in sala de sedinte…